Másnak beletörne a csuklója a mozdulatba, a szegedi szélső gólt dobott belőle

Ugyan ötgólos hátrányban is volt otthon a Szeged a Motor Zaporozsje ellen a férfikézilabda Bajnokok Ligájában, a magyar bajnok fordítani tudott és végül szűken, de 30-29-re nyert és tovább üldözi a B csoport első helyén álló PSG-t.

A szegediek jobbszélsője, Mario Sostaric az egész mezőny legeredményesebb játékosa volt 9 góllal, a negyedik találata pedig annyira megtetszett az EHF-nek, hogy külön közzé is tették az erről készült videót a Facebook-oldalukon. A szlovén a szélről felugorva pörgetett a felső sarokba, az EHF pedig megjegyzi, másnak egy ilyen mozdulatba beletörne a csuklója.

Nagyon kellemetlen ellenfél volt a Motor most és Ukrajnában is. Minden meccs nagyon fontos számunkra, az összeset meg kell nyernünk a biztos második hely ellenére is, mert egy vesztes sorozat kétségeket kelthet a csapatunkban, amit nem szeretnénk