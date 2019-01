Az ész megáll attól, ahogy ez a 19 éves fiú kosarazik az NBA-ben

Mindig nagy kérdés, hogy az Európából az NBA-be érkező kosarasok mire lesznek majd képesek, és bár Luka Doncic többszörös spanyol bajnokként, friss Euroliga-győzelemmel és a Final Four legértékesebb játékosaként érkezett meg a tengerentúlra, nála is voltak elégedetlenkedő hangok. Ehhez képest most ott tartunk, hogy fél szezon alatt az ujja köré csavarta a ligát.

A 19 éves szlovén ismét hihetetlen estén van túl, vele van tele a világsajtó, pedig a Dallas Mavericks kikapott a Toronto Raptorstól 123-120-ra. Ugyanakkor Doncic a neki jutott 36 perc alatt 35 pontot, 12 lepattanót és 10 gólpasszt gyűjtött össze,

így ő lett az NBA történetének első tinédzsere, aki úgy szállított tripla-duplát, hogy legalább 30 pontot dobott mellé. Az eddigi rekorder LeBron James volt, aki 2005-ben 20 évesen és 100 naposan ért el hasonló bravúrt. Abban is első, hogy a huszadik éve előtt már két tripla-duplája van.

Luka Doncic is the first teenager in NBA history with a 30-point triple-double.

He has 2 of the 3 triple-doubles by teenagers in NBA history (Markelle Fultz has the other). pic.twitter.com/qfKJRB0kl9

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 2019. január 28.