Nincs Super Bowl Brady és a New England nélkül

Úgy tűnik, nincs Super Bowl Tom Brady és a New England Patriots nélkül, mivel az Amerikai főcsoport döntőjében a bostoniak hosszabbítás után legyőzték a Kansas City Chiefst.

A meccset a New England kezdte, és egyből sikerült is touchdownt szerezniük a vendégeknek, az újonc Sean Michael futott be a labdával a célterületre. A Kansas sokáig nem tudott mit kezdeni a New England védelmével, és a Pats növelhette volna előnyét, ám Brady eladta a labdát az end zone közelében, utoljára 2001-ben történt vele ilyen a rájátszásban.

A második negyed végén Brady már nem hibázott, passza ezúttal Phillip Dorsett kezében landolt, mezőnygól helyett így újabb TD-t szerzett a Patriots, amely 14-0-s vezetéssel fordult a második félidőre.

A második félidő elején megvillant az egész szezonban nagyot játszó kansasi irányító, Patrick Mahomes, előbb Sammy Watkinst találta meg egy nagy passzal, majd Travis Kelce tette fel az az első pontokat a táblára egy újabb remek Mahomes-meglátás után.

Stephen Gostkowski 47 yardos mezőnygóljával a vendégek 17-7-re vezettek, ebből faragott le hét pontot a Chiefs, amikor a negyedik negyed nyitányaként Mahomes Damien Williamset találta meg egy TD-t érő passzal. Aztán jött a meccs legvitatottabb jelenete: egy kansasi punt után Julian Edelman nem bírta megfogni a labdát, amivel a Kansas a célterületig robogott, de hiába tombolt a közönség, a videózás után a bírók úgy ítélték meg, Edelman nem is ért a labdához, így aztán a TD-t elvették, a New England pedig folytathatta a támadást.

Brady azonban eladta a labdát, a Chiefs így kiváló mezőnypozícióból indulhatott, és Damien Williams újabb TD-je után először vezettek a hazaiak.

A Pats nem hagyta annyiban, Michel második futott touchdownjával visszavette a vezetést Bill Belichick csapata. Két perccel a vége előtt megint fordult a kocka, Williams a harmadik TD-jét szerezte, de Brady jól bevált harcostársai, Edelman és Rob Gronkowski segítségével másfél perc alatt végigvezette a pályán a New Englandet, Rex Burkhead pedig négy yardról befutott.

A hárompontos hátrányban lévő Kansasnek 39 másodperce maradt, és Harrison Butker 39 yardos mezőnygóljával sikerült kicsikarni a hosszabbítást. Amit a Pats kezdett, és Brady megmutatta, miért is lett a sportág egyik legnagyobbja, háromszor is megtalálta a célpontját harmadik és tíznél, majd a meccset végül Burkhead 2 yardos futása zárta le.

A Patriots zsinórban harmadszor, összesen rekordot jelentő tizenegyedik alkalommal jutott be a Super Bowlba.

Az ellenfél az a Los Angeles Rams lesz magyar idő szerint február 4-én hajnalban, amely ellen 2001-ben 20-17-re sikerült nyerni a nagydöntőben, azzal indult be Brady és brigádjának nagy menetelése, amit Amerikában csak dinasztiaként emlegetnek.