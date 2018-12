„A kézilabdavilágnak látnia kell, hogy ott van velünk Nagy László”

Az ünnepek alatt sem állhattak le az edzéssel a legjobb magyar férfi kézilabdázók, de ez egyben jó hír is a számukra, hiszen azt jelenti, hogy Magyarország is ott lesz a januári világbajnokságon. A DIGI Sport híradójának nyilatkozó szövetségi kapitányok a csapathoz később csatlakozó Nagy László lehetséges szerepéről is beszéltek.

Én is most csatlakoztam, arra volt jó ez a négy nap, hogy találkozhattunk, beszélgettünk, és próbáltunk néhány új technikai elemet beépítenie. Mi, edzők mindig mondjuk, hogy nincsen időnk, de most tényleg nincsen. Most volt ez a pár nap, és januárban lesz öt napunk, amikor megyünk a dánokhoz, és játszunk ellenük két mérkőzést, hogy azzal is készüljünk az Argentína elleni első meccsünkre.

– nyilatkozta Vladan Matic a Sport24-nek, aki arra utalt, hogy a válogatott csütörtökön és vasárnap Dániában játszik egy-egy felkészülési mérkőzést az olimpiai bajnoki címvédő társházigazdával, majd január 11-én Argentína ellen kezdi meg szereplését a világbajnokság csoportkörében.

A Csoknyai István, Matic kettős a 2010-es Eb-n, egyszer már irányította együtt a férficsapatot, akkor nem jutott tovább csoportjából a válogatott.

Mindketten rutinosabb edzők lettünk, és azok a játékosok, akik már akkor játszottak, ők is rutinosabbak lettek. Érkeztek hozzánk fiatalok, és azt gondolom, a csapat egysége, a rutinosok és a fiatalok egyvelege nagyon jó.

Budaörsön 21 játékos készült, a vb-re viszont csak 16 utazhat, köztük Nagy Lászlóval, aki csak később csatlakozik majd a csapathoz.

Az biztos, hogy ő nem tud lejátszani hét nap alatt öt meccset, nem célszerű vele hét nap alatt öt meccset lejátszatni. Hogy mennyi szerepet fog vállalni, azt most nem tudom megmondani, de biztos, hogy ott lesz, segíteni fog, játszani fog. De hogy mennyit, azt majd a sors dönti el; meg a mérkőzések, ahogyan hozzák, annak függvényében döntünk

– jelentette ki Csoknyai kapitány. Matic a Nagy-kérdésről azt mondta, a lényeg, hogy a Veszprém jobbátlövője ott legyen, méghozzá azért, „hogy a kézilabdavilág lássa, ott van velünk Nagy László.”

A budaörsi edzőtábor után a 21-es keretet 18 fősre szűkítette a két kapitány, de – a dánok ellen készülő – névsorban nincs még ott Nagy László neve, ráadásul a vb-re csak 16 játékos nevezhető. Így a lista még nem tekinthető végleges világbajnoki keretnek.

A magyar válogatott kerete kapusok: Mikler Roland (Telekom Veszprém), Székely Márton (Grundfos Tatabánya)

jobbszélső: Hornyák Péter (Balatonfüredi KSE)

jobbátlövők: Ancsin Gábor (Ferencváros), Balogh Zsolt (MOL-Pick Szeged), Máthé Dominik (Balatonfüredi KSE)

irányítók: Császár Gábor (Kadetten Schaffhausen, svájci), Lékai Máté (Telekom Veszprém)

beállók: Bánhidi Bence (MOL-Pick Szeged), Schuch Timuzsin (Ferencváros), Sipos Adrián (Grundfos Tatabánya)

balátlövők: Bodó Richárd (MOL-Pick Szeged), Ilyés Ferenc (Grundfos Tatabánya), Jamali Iman (Telekom Veszprém), Ligetvári Patrik (Ademar León, spanyol), Szita Zoltán (Balatonfüredi KSE)

balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Juhász Ádám (Grundfos Tatabánya).

Nyitókép: 24.hu / Bielik István