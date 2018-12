51 mp alatt végzett ellenfelével a legfélelmetesebb női harcos

A kaliforniai Inglewoodban rendezték a legnagyobb MMA-szervezet, a UFC aktuális gáláját, amelynek egyik kiemelt meccsén a pehelsúlyú Cris Cyborg csapott össze a harmatsúly női világbajnokával, Amanda Nunessel.

Cyborg 21, Nunes 7 meccses veretlenségi sorozattal indult neki a meccsnek, amely azonban a vártnál hamarabb véget ért.

Nunes óriási elánnal vetette magát a meccsbe, és bár Cyborg az első pár ütést valahogy még átvészelte, egy újabb komoly jobbhorog után már a padlóra került, így 51 másodperc után be is fejeződött a csata.

Nunes WITH THE KO OF CYBORG #ufc #ufc232 #ufc232live pic.twitter.com/ScUwr3SbqE

— Sports Gifs & Videos (@Supreme_Gifs) 2018. december 30.