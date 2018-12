Oda sem nézett, úgy hozta össze az idény legflegmább szerelését

Olyat már sokszor láttunk kosárpályán, hogy valaki nem nézett oda, és úgy adott látványos gólpasszt, de az előző idény MVP-je, James Harden most megmutatta, hogy milyen, amikor úgy veszed el a labdát az ellenféltől, hogy szinte nem is figyelsz oda.

A San Antonio játékosa, DeMar DeRozan vállal megcsinálta magának a helyet Harden mellett, hogy már csak fel kelljen emelnie a labdát, de a Houston sztárja már-már flegma mozdulattal végül kiszedte a kezéből a Spaldingot.

Even James Harden was surprised that he came up with this stop … 👀 pic.twitter.com/hZCR5mh0lm

Harden 23 ponttal, 10 gólpasszal és 7 lepattanóval járult hozzá a Houston 136-105-ös győzelméhez, de nem szabad elhallgattatni Clint Capella érdemeit sem, aki 27 pontja mellé 12 gólpasszt és 7 blokkot is összehozott.

LeBron James 28 pontot szerzett, így főszerepe volt abban, hogy a Lakers nagy hátrányból verte a Dallast, de a Twitteren izgalmasabb téma volt, hogy a 19 éves szlovén Luka Doncic kétszer is blokkolni tudta egy támadáson belül.

A nap pontkirálya a Memphis játékosa, Mike Conley lett, aki 37 pontot szórt a Brooklyn Nets ellen, de annyiban könnyű dolga volt, hogy kétszeri hosszabbítás után dőlt csak el a meccs. Conley-tól mindössze egy ponttal maradt el csapattársa, Jaren Jackson Jr., így először fordult elő, hogy két Memphis-játékos is legalább 35 pontot szerzett egy meccsen.

Jaren Jackson Jr. (Career-high 36 PTS) & Mike Conley (37 PTS, 10 AST) become the first pair of teammates in @memgrizz franchise history to each score 35+ points in the same game! #GrindCity pic.twitter.com/H63eTOPLzW

