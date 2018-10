25 éves, de már hétszeres világbajnok Marc Marquez

Pályafutása során hetedszer, a királykategóriában, a MotoGP-ben ötödször lett világbajnok a spanyol Marc Marquez, aki még mindig csak 25 éves.

Márquez a Japán Nagydíjon a hatodik helyről indult, de hamar az élre motorozott, és nagy csatában volt Andrea Doviziosóval, aki az utolsó előtti körben a második helyről csúszott ki.

A spanyol így szezonbeli nyolcadik sikerét aratta, ráadásul a Honda hazai pályáján ünnepelhetett.

Az ünnepi koreográfiába egy kis videojátékozás is belefért,

#Level7 ⬆️ @marcmarquez93 wraps up his 7th World Championship 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/IckYhYYypY

de történt egy kis baleset is, mert Scott Redding olyan hévvel gratulált Márqueznek, hogy a világbajnoknak kiakadt a válla.

Marc Marquez dislocates shoulder in bizarre celebration injury after securing third straight MotoGP crown https://t.co/vK41xSEAW3 pic.twitter.com/ZLMKX0yTiC

