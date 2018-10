Magyarországon először rendeztek padel ob-t

Október 6-án és 7-én sporttörténelmet írtak a vadaskerti úti Premier Padel pályáin, ahol a Magyar Padel Szövetség hazánk történetében először megrendezte az országos bajnokságot. Férfi, női és vegyespáros kategóriákban összesen 31 páros indult harcba a magyar bajnoki címekért.

A padel a világ egyik leggyorsabban fejlődő sportága: jelenleg 15 millióan játsszák 50 országban és rohamosan terjed. A padel minden ütősport legjobb elemeit ötvözi – főleg a teniszre és a fallabdára hasonlít.

A Premier Padel Clubban szerepelt nemzetközi szinten jegyzett profi, aki Spanyolországban versenyzik, és a hazai tenisz Davis Kupa páros is a Borsos Gábor, Nagy Péter duó személyében. A nemzetközi rutin győzedelmeskedett is, a Terkovics Milán, Tóth Csongor páros nyert, míg a DK-páros harmadik lett.

A nőknél nagy csatában a győzelmet Hole Sandy és Ferenczi Dóra szerezte meg, míg vegyespárosban a férfi és női bajnok Hole Sandy és Weidinger Gergő duó diadalmaskodott.

Ilyen egy padel-meccs:

A Seiko I. Országos Padel Bajnokságon a szövetség meghirdette a válogatott keretét is, amelybe a női és férfi döntő résztvevői kerültek be. A válogatott szövetségi kapitánya a spanyol Diego Huber Gonzalez, aki a Premier Padel Club edzője is egyben.

Mi az a padel? A padel egy ütős sportág, leginkább a teniszre és a fallabdára hasonlít. Mexikóban, 1969-ben találták ki, leginkább Spanyolországban és Latin-Amerikában népszerű. Van két és négyfős változata is. A szerva a teniszhez hasonló, a háló túloldalán felfestett négyzetbe kell betalálni, viszont csak alulról lehet adogatni. Arra is figyelni kell, hogy a labda a pattanás után ne érjen a pálya oldalához, a hátsófalhoz viszont hozzáérhet, itt jönnek be a fallabdából ismert technikák és mozdulatok. A pontozás szintén a tenisz mintájára történik.

Nyitókép: Magyar Padel Szövetség