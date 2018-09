Most a Fitzmagic sem segített, kikapott az NFL meglepetéscsapata

A Pittsburgh Steelers 30-27-re nyert a Tampa Bay Buccaneers otthonában a profi amerikaifutball-liga (NFL) harmadik játékhetének hétfő esti zárómérkőzésén.

A floridaiak nagy meglepetésre két sikerrel a hátuk mögött várták a találkozót, mivel előbb az előző szezonban főcsoport-elődöntős New Orleans Saints-cet, majd a bajnok Philadelphia Eaglest is legyőzték. Ezzel szemben a Pittsburgh még nyeretlen volt.

Ryan Fitzpatrick, a Tampa Bay irányítója ezúttal is jól játszott, 411 yardot passzolt, közte három touchdownt érő átadással, ugyanakkor ezúttal háromszor eladta a labdát. A 35 éves játékos NFL-rekordot állított fel: ő a liga történetében az első, aki sorozatban három mérkőzésen 400 yardnál többet passzolt.

Ryan Fitzpatrick is the first QB in NFL history to throw for over 400 yards in three consecutive games.pic.twitter.com/QDF9R4sGpi

— NFL News (@NFLFBGAMETIME) 2018. szeptember 25.