Pocakos baseballos lett az amerikaiak kedvence

Csütörtökön a Minnesota Twins otthon verte 3-1-re a New York Yankeest az MLB-ben. A találkozó után a hazaiak játékosával, Willians Astudillóval volt tele az amerikai sportsajtó: a venezuelai baseballos szerezte csapata harmadik pontját a hetedik inningben, az első bázisról indulva vágott ki nagy sprintet. Astudillo nem az a klasszikus sportalkat, 175 centiméter magas és 102 kilogramm.

Csak meg akartam mutatni, hogy a duci emberek is futnak

– mondta a meccs után Astudillo a futásáról és ezzel azonnal be is lopta magát az amerikai szurkolók szívébe.

Astudillo from 1st to home like NBD. #MNTwins pic.twitter.com/TUaxUPgv9I

— Minnesota Twins (@Twins) 2018. szeptember 13.