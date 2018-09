NFL: az Eagles óriási viharral indította a szezont

Az időjárás közbeszólt: egy óra késéssel tudták csak elkezdeni az amerikaifutball-bajnokság 2018/19-es évadját. Mindez azonban nem zavarta meg magyar idő szerint csütörtökről péntekre virradóra a címvédő Philadelphia Eaglest abban, hogy hazai pályán 18–12-re legyőzze a tavalyi döntős Atlanta Falconst az idény nyitón.

Pedig a Falcons kezdett jobban, egy mezőnygóllal vezetett (0-3), majd egy újabbal 6-3-ra a félidőben. A hárompontosok után a bajnokság első touchdownját a philadelphiai Jay Ajayi szerezte, ami rögvest előnyt jelentett a hazaiaknak (10–6).

