Ember nem kezdett még ilyen pechesen dartsmeccset

Az angliai Blackpoolban rendezett World Matchplay elődöntőjében olyan pechesen kezdett Peter Wright, amilyet talán még nem is látott a világ:

az első nyilat a sima 5-ös mezőbe dobta, a második lepattant a tábláról, a harmadik pedig beleállt az elsőbe.

The most unlucky first 3 darts of a match….ever?#BVDarts #LoveTheDarts pic.twitter.com/jvnYcbXb78

— PDC Darts (@OfficialPDC) 2018. július 28.