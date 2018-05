57 millió forintot nyert a vagány magyar pókeres

Mi is írtunk Györgyi Krisztiánról, aki az EPT monte-carlói versenyén egyfelől hangos ünnepléseivel, másfelől vagány blöffjeivel hívta fel magára a figyelmet. A Németországban élő Györgyi bejutott a főverseny döntőjébe, ahol a pokerakademia.hu cikke szerint az ötödik helyen zárt.

Ezzel 184 ezer eurót, azaz közel 58 millió forintot nyert.

A fémipari szakmunkásként dolgozó Györgyi Krisztiánnak ez volt az első jelentős versenye, több mint 700 versenyzőből jutott el a legjobb nyolcig. Elég jó kezdés: nem kevés pénzt nyert és rögtön belopta magát a pókertársadalom szívébe. A kiesés után egyből jelezte, hogy a barcelonai versenyen is elindul.

In for $5, saved by the river — now he’s (Krisztian Gyorgyi) on the final table of the #EPTMonteCarlo Main Event (via @PokerStarsLIVE) pic.twitter.com/eldZqO92ti

