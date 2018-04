Nagy Péter a legerősebb magyar ember momentán

Nagy Péter összesen hat jó gyakorlatot mutatott be a Bukaresttől 40 kilométerre, északra levő Izvorani településen megrendezett súlyemelő Európa-bajnokságon.

A 32 esztendős szegedi sportoló a 191 kilós szakításban harmadik helyen zárt, majd lökésben 225 kilogrammot teljesített, ezzel a fogásnemben negyedikként végzett.

A 416 kilogrammos összetett eredménye azonban elegendő volt arra, hogy itt is harmadik helyen végezzen, így kijelenthető, momentán Nagy Péter a legerősebb magyar ember, már ami a súlyok fej fölé emelgetését illeti.

Korábban a Magát Krisztina 21 év után nyert aranyérmet Magyarországnak szakításban a nők +90 kilogrammos kategóriájában.

Az ötfős magyar küldöttség az utóbbi évek legjobb Európa-bajnoki eredményét érte el Romániában.

Ha jól emlékszem, tizenhét éve fordult elő legutóbb, hogy a magyar súlyemelés mind a nőknél, mind a férfiaknál összetett érmessel szolgált egy Európa-bajnokságon. Peti amúgy 2012-ben egyszer már nyert szakításbronzot Eb-n, máig akkor szerepeltünk a legjobban, miután a nőknél Nagy Nikoletta gyűjtött három ezüstöt is. Mindezt most megfejeltük a romániai Európa-bajnokságon, ahonnan öt éremmel, egy arannyal, két ezüsttel és két bronzzal gazdagabban térhet haza válogatottunk, amelyben amúgy a további három női versenyzőnk, Bazsó Bianka, Szuromi Tímea és Gyürüs Barbara is helytállt, értékes helyezéseket szerezve.