Meccs közben, a pályán esett össze a kosaras

Magyar idő szerint vasárnap hajnalban rendezték a Grand Rapids Drive – Long Island Nets kosármeccset az NBA tartalékbajnokságának számító G-League-ben, a hazaiak pedig 101-99-re nyertek. Már csak másodpercek voltak vissza a találkozóból, amikor a hazaiak játékosa, Zeke Upshaw egyszer csak összeesett a pályán.

G-League player Zeke Upshaw collapsed during a game last night. Reports say he had a cardiac arrest. He had just helped his team clinch their 1st playoff spot in franchise history. Here is how yesterday’s tragedy was covered live on FB. Wishing him and his family all the best. pic.twitter.com/n4GqgSAEdQ

— Jessie 🇰🇪🇺🇸 (@JMKTV) 2018. március 25.