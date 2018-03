Liu Shaolin Sándor negyedik lett a vébén

A montreali rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokság első döntős napján Liu Shaolin Sándor az 1500 méteres A döntő negyedik helyén végzett, míg Liu Shaoang a B döntőben volt érdekelt, ám őt kizárták.

1500 méter

Liu Shaolin Sándor sokáig vezetett a fináléban, azonban a hajrá nem sikerült jól és többen is bevágtak elé. Többek között a kanadai Samuel Girard is, ám őt videózás után kizárták, így végül negyedik lett a magyar gyorskoris. Könnyen érem lehetett volna a futamból, már csak azért is, mert Girard miatt került az orosz Szemjon Jelisztratov is Liu elé.

Ugyanebben a számban Liu Shaoangot kizárták a B döntőben, mivel a bírók megítélése szerint nem hagyott helyet a Han Tien-jünek. A kínai egyébként kicsúszott és olyan csúnyán megütötte magát, hogy hordágyon kellett levinni. Kizárása miatt az összesített kilencedik helyét szerezte meg Liu Shaoang.

A nőknél Jászapáti Petra 1500 méteren sokáig vezetett a B döntőben , az utolsó körben viszont meglökték, ezért az utolsó helyen ért célba. A holland Suzanne Schultingot ki is zárták ezért, így egy helyet nyert még a magyar gyorskoris Jászapáti. Bácskai Sára Luca ezen a távon nem jutott döntőbe az elődöntőből.

500 méter

A legrövidebb szám elődöntőjében meglepetésre kiesett Liu Shaolin Sándor. Nem sikerült jól a rajtja és ilyen kicsi távon nem várt a támadással a magyar gyorskoris. A nagy támadásnak az lett a vége, hogy Liu kicsúszott, ezért kiesett. Kísértetiesen hasonlóan járt testvére, Shaoang is, aki a harmadik helyre próbált betörni, amikor elcsúszott és végül a futamát elveszítette.

Burján Csaba is negyedikként zárta a futamát, így nem került egy magyar gyorskorcsolyázó a fináléba.

Fotó: ARIS MESSINIS/ AFP