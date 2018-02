Még csak február van, de itt az év legmegrázóbb sportvideója

Az amerikai futball még a világ egyik legveszélyesebb sportja. Ez akkor is igaz, ha a technológia és a tudomány óriásit fejlődött az elmúlt években. Ugyanis hiába a vérprofi felszerelés, a mai napig számtalan fejérülést regisztrálnak (vagy nem regisztrálnak) az NFL-ben. Ezek olykor olyan súlyosak, hogy akár az adott játékos pályájának a végét jelenti. És ez még csak a jobb eset.

Belegondolni is szörnyű, hogy amikor még nem vették ennyire komolyan a játékosok védelmét, milyen becsapódásokat kellett elviselnie egy-egy futballistának.

Az állapotok ma sem tökéletesek, sőt. Hiába az előrelépés, sok sztárt engednek úgy a pályára, hogy az nincs magánál.

Ez, a 2017-es NFL-szezonról szóló videó azt mutatja meg, néhol visszafelé, hogyan tekeredik, hogyan néz ki egy játékos akkor, amikor éppen agyrázkódást szenved. Nem könnyű végignézni, annyi szent.

Here’s every concussion in the NFL this year pic.twitter.com/zyzwciboSj

— Josh Begley (@joshbegley) 2018. február 1.