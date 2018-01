Sprintbefutó a dubaji maraton végén

Egészen kiváló versenyt és kiemelkedő eredményeket hozott a férfiaknál és a nőknél is a pénteken rendezett Dubai Marathon, melyen mindkét nem küzdelmében megdőlt a versenycsúcs, írja az MTI.

A mezőnyben az etióp futók remekeltek. A férfiaknál ráadásul egészen a hajráig nagy csoportban tudtak együtt futni, így végig erős tempóban haladtak. A győzelmet egy nagy sprint végén Mosinet Geremew szerezte meg 2:04:00 órás eredménnyel, ami minden idők tizedik legjobb ideje a klasszikus 42,195 kilométeres távon.

Mögötte Leul Gebresilase ért célba két másodperces hátránnyal, őt pedig további négy másodperccel a címvédő Tamirat Tola követte. A verseny színvonalát jól mutatja, hogy az első hét futó 2:05 órán belül zárt.

Ever wonder what running 2:04:15 and finishing 6th in a marathon looks like? This. https://t.co/pWrp4FyDz2 … pic.twitter.com/pCexCRchHV

— LetsRun.com (@letsrundotcom) January 26, 2018