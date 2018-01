Dési János és az éllovas is csúnyán összetörte magát a Dakaron

A motorosok között az összetettben eddig vezető Adrien van Beveren nagyot bukott és kiesett, míg a második Kevin Benavides eltévedt egy szakaszon, így a Dél-Amerikában zajló 40. Dakar-rali 10. szakaszát Matthias Walkner nyerte, és az összetettben is az élre állt.

A francia Van Beveren mindössze 3 kilométerrel a gyorsasági vége előtt esett hatalmasat, és ugyan megpróbált továbbmenni, ám fajdalmai miatt képtelen volt a versenyzésre. Van Beverennek eltört a jobb kulcscsontja, illetve a mellkasa és a gerince is megsérült.

Adrien Van Beveren​ couldn’t finish stage 10 of the #Dakar2018 despite his efforts to keep going

// @A_Vanbeveren no pudo terminar la etapa 10 a pesar de sus esfuerzos para seguir en el #DakarArgentina pic.twitter.com/B8hC4iVThw

— DAKAR RALLY (@dakar) 2018. január 16.