“Akkor inkább el kell menni bányászni”

Macedónia meglepetésre egy góllal legyőzte a világbajnoki bronzérmes Szlovéniát a horvátországi férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének első fordulójában. A találkozó után a szlovénok szövetségi kapitánya tajtékzott, mivel úgy érezte a bíráskodás segítette az ellenfelet. A találkozó után kemény kritikával illette az Európai Kézilabda-szövetséget (EHF) és a bírókat is.

45 éve dolgozom kézilabdában, de most kellett rájönnöm, hogy nem ismerem a szabályokat. Az ítéletek kilencven százalékát nem értettem, ha ezt teljesítményt az EHF vezetői jóváhagyják, akkor el kell menni inkább bányászni… Háromszor is megnéztem a meccset és ha nagyon objektív akarok lenni, akkor is legalább 19 hibás ítéletet láttam, amelyek bennünket sújtottak.

– nyilatkozta a találkozót követően Veszelin Vujovics kapitány.

A szakember azt is megjegyezte, hogy régóta küzd a bíráskodás ellen, de nyernie még sohasem sikerült. Azt is elmondta, a jelnlegi feladata után inkább abba is hagyja a munkát, mert nincs értelme veszélyeztetnie az egészségét.

Fotó: Damjan Zibert/NurPhoto