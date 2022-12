A jövő a tudatos jóllétről szól

Nincs ellentmondás a zöldszempontok és aközött, hogy az otthonokba beköltözött wellness egyre jelentősebb szerepet kap a test, az elme és a lélek közötti harmónia megteremtésében: megfelelő tudatossággal és odafigyeléssel a hidroterápia a nehezedő körülmények között is hű társunk marad.

A vezető masszázsmedence-gyártók jó ideje érvényre juttatják a termékfejlesztésben a környezettudatosság és az energiahatékonyság szempontjait. Így víz- és áramtakarékos eszközök széles tárházából válogathatunk, amelyek sok esetben a legfelszereltebb hotelek és spák kényelemét nyújtják.

Ez a megfontolás vezérli az utóbbi években Európa vezető masszázsmedence-gyártójává vált Wellis Magyarországot: az anyaghasználatában, gyártástechnológiáiban és a későbbi üzemeltetésben egyaránt a fenntarthatóság útját járó vállalat intenzív termékfejlesztésének olyan szolgáltatások és eszközök, amelyekből mindenki saját igényére szabottan képes kiválasztani a számára ideálisat.

Ennek az ügyfélcentrikus hozzáállásnak a jegyében a Wellis fejlesztői megalkották a Wellis legenergiahatékonyabb jakuzzi-kollekcióját, melyet legjobban az új dizájnt, új megoldásokat és új szigetelésrendszer jellemez. A más gyártók által preferált habszigeteléssel ellentétben a Wellis új modelljei könnyen szerelhető szigetelést kapnak. Eközben a feleannyi hidromasszázsmotor felhasználásával elért erősebb teljesítmény nem csupán a masszázsélményt teszi még pihentetőbbé, hanem a pénztárcánkat is kíméli. Az újgenerációs eszközök a teszteredmények alapján a jelenlegi legjobb fogyasztású jakuzzinál is hatékonyabbak lesznek: a fejlesztésükhöz használt félszáz szabadalom és saját innováció révén fogyasztásoptimalizálásban egyenesen világelsőségre pályáznak.

Azok is felkészülhetnek a magasabb energiaárakra, akik már korábban vásároltak Wellis jakuzzikat. Számukra két út is kínálkozik az energiahatékonyság javítására. Az egyik az utólag beépíthető skandináv szigetelés , amely a cég medencéivel kompatibilis, és ezzel az átlagos éves energiafogyasztás akár a felére is csökkenthető. A másik lehetőség a hőszivattyú: ha ezzel fűtjük fel a jakuzzit, azzal akár 60-70 százalékot is lefaraghatunk az energiaszámlából.

Ügyfélcentrikus, az energiahatékonyságot egyszerre fenntarthatósági és gazdaságossági kérdésként értelmező megközelítésével a tavaly az amerikai piacot is sikeresen meghódító Wellis még közelebb kerül ahhoz, hogy rövid időn belül a világ egyik legmeghatározóbb masszázsmedencegyártója legyen.