Megeheti az infláció az ingatlanpiaci lufit

A túlkeresletnek köszönhetően egyelőre nyugalom van az albérletpiacon, ám hamarosan átrendeződés várható, erről beszélt az Index megkeresésére Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonosa.

Mint fogalmazott, bár a hitelből történő lakásvásárlások száma a felére esett vissza, a magyarok – a hagyományoknak megfelelően – továbbra is ragaszkodnak a magántulajdonhoz.

Közölte, egy esetleges keresletcsökkenés nem egyenesen arányos a lakosság fizetőképességének csökkenésével, hiszen attól még, hogy az embereknek kevesebb a pénzük – például az infláció miatt –, lakniuk kell valahol, maximum keresnek egy olcsóbb ingatlant.

Balla Ákos úgy véli, hogy az albérletpiacot egy tömeges munkanélküliség tudná megrengetni, mivel jövedelem hiányában az emberek nem tudnák fizetni a bérleti díjakat. Végső soron pedig a fiatalok vissza kényszerülnének költözni a szülőkhöz.

Manapság az albérletek, valamint az eladó használt ingatlanok piaca is döntő mértékben az adott ingatlan energiahatékonyságától függ. A magas rezsiköltségű kiadó lakások iránt alacsony a kereslet, az albérletet keresők elkerülik az ilyen ingatlanokat, így az energiahatékonyság szempontjából korszerűtlen ingatlanok gyakorlatilag kiadhatatlanná váltak.

A magyar ingatlanpiacon továbbra is nagymértékben a lakásvásárlás irányába billen a mérleg nyelve az albérlettel szemben. Csaknem 90 százalékos a birtokolt lakásállomány, ebben az is benne van, hogy egy személy több ingatlannal is rendelkezhet.

A Magyar Nemzeti Bank mérvadónak tekinthető ingatlanpiaci elemzései arra mutatnak, hogy körülbelül 20 százalékkal túlértékelt a magyar ingatlanpiac, vagyis „egy legalább 20 százalékos lufi ül az ingatlanpiac tetején”, amely nem fog kipukkanni, csak leereszteni, tette hozzá.

Növekedési lehetőséget nem lát, az árak stagnálására számít. Ez azt jelenti, hogy az infláció megeszi a kialakult lufit, és körülbelül 1,5-2 év múlva jutunk el odáig, hogy az ingatlanpiac már nem lesz túlértékelt.