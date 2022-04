Inspiráló színekkel varázsolta újjá a PPG Trilak a Csolnoky Ferenc Kórház folyosóit Veszprémben (X)

A PPG Trilak az utolsó ecsetvonások befejezésével átadta 2021-es Colorful Communities® projektjét, mely során a Csolnoky Ferenc Kórház épületének falait festették ki Veszprémben. A teljes projektben több mint 30 önkéntes is részt vett, akik egy vidámparki jelenetet elevenítettek meg a kórház egyik forgalmas váróterében.

A többek között közel 5000 négyzetméteres falfelületet is érintő beruházás teljes költsége 14,7 millió forint volt, amihez a szakemberek közel 1500 liter festéket használtak fel, beleértve a Héra® Clean&Style mosható, dörzsálló és fertőtleníthető beltéri színes falfestéket is, amely egészségügyi intézményekben is alkalmazható, hiszen összetétele tökéletesen megfelel a kórházi előírásoknak. A szakemberek Lovász Viktória designer segítségével a PPG Voice of Color palettájáról választották ki a színeket a kórház négy épületrészéhez.

“Célunk a betegek tájékozódásának megkönnyítése volt, hogy tudják, merre van a recepció, és hogyan tudnak onnan eljutni a kórházkomplexum különböző részlegeibe. Ezért döntöttünk úgy, hogy minden egyes épületrészt egyedi és jól megjegyezhető színűre festünk” – mondta Viktória. A designer hozzátette, hogy a színeknek óriási hatása van az érzelmeinkre és a fizikai közérzetünkre, amely tényezőt nem lehet figyelmen kívül hagyni az egészségügyben.

A szakemberek a legnagyobb forgalmat lebonyolító folyósók és közösségi terek (Központi Betegfelvételi Iroda, főbejárat, liftek előterei) falainak adtak új életet, az önkéntesekből álló csapat pedig egyetlen nap alatt egy fantázia vidámparkot ábrázoló jelenetsort festett fel az intézmény Gyermekgyógyászati Centruma mellett található közösségi falra. Az anyagi támogatás az új betegirányító táblák fedezetéül is szolgált.

Dr. Töreki-Vörös Ibolya a Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója szerint a falfestmény üde színfolt, a derűt és életörömöt ábrázoló kép elnyerte betegeik és munkatársaik tetszését is. A főigazgató köszönetét fejezte ki a betegtájékoztató, betegirányító táblák elhelyezéséért, melyek segítségével pácienseik könnyebben eligazodhatnak az intézményen belül.

A Csolnoky Ferenc Kórház Veszprém megye kiemelkedő egészségügyi intézete, amely a város és a vidék lakosainak ellátását végzi négy épületrészben. Az intézet 1829. szeptember 26-án kezdte meg működését, 12 ággyal. Az egészségügyi komplexum legfiatalabb, „E”-épületét 1995 nyarán avatták fel. A kórházban kiváló szakemberek dolgoznak, akik évek óta elkötelezetten tevékenykednek Veszprém és a környező települések betegeinek gyógyulásáért.

“A Csolnoky Ferenc Kórház dolgozóinak és betegeinek napjait szerettük volna egy kicsit szebbé tenni a legforgalmasabb területek – köztük a recepció és a főbejárat – újrafestésével” – mondta Miavecz István, a PPG Trilak közép-európai üzletágának ügyvezetője. “Örömmel támogatjuk a kórház azon célját, hogy a régió legsikeresebb egészségügyi szolgáltatójává váljon, és segítünk az 1829-ig visszanyúló gazdag örökségre épülő közösség építésében.”

A PPG már számos közösségi projektet támogatott Magyarországon. Hozzájárult a Jahn Ferenc Kórház szülészeti osztályának felújításához 2016-ban és az Országos Mentőszolgálat Markó utcai központjának személyzeti helyiségének felújításához 2017-ben. A következő évben a PPG önkéntesei segítettek a miskolci Autista Alapítvány étkezőjének újrafestésében. 2019-ben pedig a Nemzetközi Pető Intézet Villányi úti campusának közösségi épületeit festették újra az intézményben élő diákok által kiválasztott képekkel.

A Colorful Communities program a PPG közösségeket támogató kezdeményezése, amelynek célja, hogy világszerte megvédje és megszépítse a környezetet a PPG működési területén. A Colorful Communities programban a PPG elkötelezett önkéntesei szabadidejük feláldozásával és a PPG festékeinek felhasználásával segítenek átalakítani a közösségi tereket az osztálytermek festésétől kezdve a szülészeti osztályok színesítésén át a játszóterek újratervezéséig. A PPG 2015 óta több mint 330 Colorful Communities projektet valósított meg, amelyek több mint 6,7 millió emberre voltak hatással a világ 42 országában.