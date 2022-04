A hálószobai felirat miatt böngészik tízezrek ezt az ingatlanhirdetést

A Zillow Gone Wild szerkesztői különböző közösségi platformokon gyűjtik össze a legérdekesebb, legbizarrabb, legviccesebb ingatlanhirdetéseket. Ezek közül is kiemelkedett egy napokban közzétett poszt egy wisconsini házaspárt otthonáról, amit eddig több mint 60 ezren lájkoltak a Twitteren, írja a Fox News.

Az Onalaska városában található családi házat 420 ezer dollárért árulják. Van benne négy hálószoba, három fürdőszoba és egy nagyobb telek tartozik hozzá.

Ez önmagában még nem is lenne érdekes, a pár viszont minden szobában elhelyezett egészen kreatív, humoros feliratokat, úgy mint „a konyha táncra való”, vagy a WC felett olvasható „foglalj helyet” írás.

Az internet népének mégis a hálószobában, a franciaágy fölött kihelyezett felirat tetszett a legjobban. Ezen az áll: welcome to poundtown. Ez egy amerikai szleng, aminek tükörfordítása nem igazán létezik a magyar nyelvben, de egy vad szexuális aktusra utal.

This $420k (lol) Onalaska, WI is a good example of what happens when your Michael’s obsession goes one sign too far pic.twitter.com/aBDPZ0VnQY

— Zillow Gone Wild 🏡 (@zillowgonewild) April 18, 2022