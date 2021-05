Stílus és praktikum egyben – ezt kínálják az új Sedna villanykapcsolók (x)

Az építkezők, lakásfelújítók számára ma már a stílusos belső tér, a részletek összhangja is kiemelkedően fontos, a Schneider Electric Sedna Design és Sedna Elements termékcsaládja pedig lehetővé teszi, hogy a villanykapcsolók és konnektorok is harmonikusan illeszkedjenek a megálmodott összképbe.

Bár a legtöbben egyszerű, fehér műanyagként gondolnak a villanykapcsolókra és dugaljakra, ma már mind színben, mind anyagában és formájában nagyon változatos kínálat érhető el a piacon, vagyis ezekkel a tárgyakkal is lehet alkalmazkodni a megújuló otthon egységes stílusához. A Schneider Electric új Sedna Design és Elements termékcsaládokat azokra gondolva alkották meg, akik szeretik a jó minőségű anyagok megjelenését és tapintását, ugyanakkor fontos számukra a kedvező ár/érték arány. A Sedna Design és Elements a modern színek és textúrák széles választékát kínálja, sőt a keretek és betétek szabadon kombinálhatók, így minden elképzeléshez és igényhez megtalálható a leginkább megfelelő: az iparitól kezdve a glamouron át, a természetes stílusig.

Az új Sedna termékcsalád számos gyakorlati előnnyel is jár. Így például akár dupla konnektorok is vásárolhatók, ami ideális megoldást jelent olyan helyekre, ahol több aljzatra van szükség, de nincs mód a falba új doboz bevésésére. A Sedna termékcsalád széles kínálattal rendelkezik multimédiás csatlakozókból is: RJ45 aljzatok informatikai-hálózati kábelekhez; HDMI aljzatok HDTV-hez és AV eszközökhöz; USB aljzatok a telefonok és egyéb készülékek közvetlen töltéséhez.

Villanyszerelők bevonásával

Az új Sedna termékeket még a villanyszerelők is kedvelni fogják, az ő visszajelzéseik alapján fejlesztett termékcsalád ugyanis gyorsabb és pontosabb szerelést tesz lehetővé: például az univerzális keretek függőlegesen vagy vízszintesen is beszerelhetők és ötösig sorolhatók, illetve a keretek IP20-as és IP44-es védettséggel rendelkeznek, így védettek a nedvességgel szemben.

Nem csak jól néz ki, de okos is

Az új Sedna termékcsalád kompatibilis a Schneider Electric Wiser okosotthon-rendszerével, amelynek kiépítése egyszerű, nem igényel speciális előképzettséget és akár egy meglévő villanykapcsoló helyére beépítve is megvalósítható. Az intelligens otthonvezérlést kínáló rendszer segítségével például okostelefonról, egy applikáció segítségével kezelhető a világítás és a redőnyök, a komfortérzetet és a biztonságot pedig tovább növelik a vízszivárgást, a hőmérsékletet, páratartalmat és a mozgást érzékelő szenzorok.

Az új Sedna termékcsalád tagjai már kaphatók a hazai villamossági szaküzletekben. A termékekről bővebb információ található a Schneider Electric weboldalán.