Otthonfelújítás: ezért ne féljünk a sárga falaktól

2021-ben a sárga lesz az egyik legfelkapottabb szín, ha a lakásokról van szó. Egyrészt azért, mert a Pantone ezt választotta az év színének, másrészt mert a trendek elmozdultak a hűvös, szürke-fehér irányzattól a színesebb felé.

Az Architectural Digest által megszólaltatott belsőépítészek szerint az ügyfelek melegebb, vidámabb hangulatú tereket szeretnének otthonaikba, és az olyan színek, mint a sárga vagy a piros is visszatér a mainstreambe.

A sárga élénk szín és trükkösek is egyben, mert könnyen gyermekessé válhatnak. Félni ugyanakkor nem kell tőle, de az alábbi szempontokat mindenképp vegyük figyelembe a tervezéskor.

Fényforrások

A természetes fény erős hatással van a kiválasztott színre. A földes sárga a tetőablakokon vagy a nagyméretű ablakokon beáradó erős fényt is képest felvenni, ezáltal a természettel is harmonizál. A pasztell sárga képes a borongós napokon is fényessé tenni a szobákat, de a sárga önmagában energetizáló lehet egy sötét sarokban vagy egy kisebb konyhában is.

Modernizálás

A sárga klasszikus szín az otthonokban, de modernné lehet azt tenni. A halványsárga jó a kockázatkerülőknek, hiszen ragyog, de mégsem rikít. A meleg vagy a hideg sárga kiválasztásakor eldől az is, milyen hatással lesz a fal színe a szoba egyéb felületeire, például a fa vagy a fém bútorokra. Az ezüst például jobban működik hűvös sárgákkal, míg az arany bevonat inkább a meleg sárgákkal.

Rétegelve

Az óceánok is részben azért magával ragadóak, mert a kék árnyalatai táncolnak egymáson. Alkalmazzuk mi is ezt az elvet a különböző sárga tónusok integrálásával, a puha pasztelltől a mély mustárig. Függetlenül attól, hogy miként rétegezzük az árnyalatokat, a kékben, zöldben és rózsaszínben gazdag dekorációval még jobban kiemelkedik a sárga szín.

Ellensúlyozzuk fali dekorációval

Ha nagyon óvatosak szeretnénk lenni a sárgával, akkor álcázhatjuk is. Tényleg egy nagyon erőteljes szín, de a hangsúlyos falrészen kontrasztot hozhatunk létre akár egy vagy több kép felhelyezésével is. Ez segít egyensúlyban tartani a szín intenzitását és fokozott figyelmet kölcsönöz neki.

Emeljük ki

A sárga kiemelésének akkor van értelme, ha nem akarjuk elkötelezni magunkat egy teljesen sárga szoba mellett. Ilyen lehet például egy tapéta. Az élénk, igazán vidám citromsárga árnyalat például kíválóan működik fehér vagy sötétkék színnel, és optimizmussal töltött el bennünket, amire a járvány alatt hatványozottan szükség van.