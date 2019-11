Az otthon a biztos pont, ahol jó lenni! (x)

Mindenhol jó, de legjobb otthon – tartja a mondás. És ki ne vágyna gyönyörű otthonra, olyanra, ahova jó megérkezni?

A lakberendezési magazinok képein és a lakáskultúrával foglalkozó műsorokban is szebbnél-szebb lakásokat mutatnak be. Sőt, az instagram és a pinterest világában már nem csak a lakberendezők által gondosan megtervezett otthonokba nyerhetünk bepillantást, de a téma iránt fogékony „hétköznapi” emberek lakásait is megcsodálhatjuk. Ezeket a képeket nézegetve könnyű magunkat is elképzelni álmaink otthonában, ahogy éppen a reggeli kávénkat kortyolgatjuk egy tökéletesen gondozott és térkővel borított teraszon, vagy a kandallós nappaliban.

Az ideális otthon megteremtéséhez bizony legtöbbünk életében hosszú út vezet. Nagyon sok fiatal életében az albérlet jelenti az első állomást, mikor elhagyják a családi fészket. Ekkor még talán csak körvonalazódik, milyen otthonra is vágyunk igazán. Később aztán, – albérletről-albérletre járva – egyre jobban tisztul a kép, hogy mi az, ami számunkra fontos egy lakás esetében. Akarunk-e, tudunk-e kompromisszumokat kötni. Hol helyezkedik el az ingatlan, van-e erkély, lift, milyenek a szomszédok, milyen a közlekedés és még sorolhatnánk.

Persze akkor sem dőlhetünk hátra, miután megszereztük életünk első saját ingatlanát, hiszen otthonunk olyan, mint amilyenek mi magunk is vagyunk. Ahhoz, hogy a lakásunkból otthon legyen, a saját képünkre kell formálni azt, fészekrakó ösztönünk is ezt diktálja. Éppen ezért változó családi helyzetünkhöz igazodva, bizony könnyen előfordulhat, hogy bele kell vágnunk egy lakáscserébe, felújításba vagy építkezésbe azért, hogy életkörülményeinket hozzáigazítsuk a család bővüléséhez. Felújítani, építkezni nehéz, nem csak az anyagi terhek, hanem a sorozatos döntések miatt is, hiszen mindig lesznek váratlan kiadások, vagy újabb vágyak, amikről nem szeretnénk lemondani. De megéri a befektetett energiát, ha végül szeretteink körében élvezhetjük otthonunk komfortját.

Önnek mit jelent hazamenni? Otthon lenni? Nekünk az otthon a biztos pont… Ahol a legjobb lenni!

