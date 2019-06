Környezetbarát álomházak (x)

Eheti válogatásunkban most olyan házakat mutatunk, amik amellett, hogy fantasztikus luxussal kényeztetik a leendő tulajdonosukat, egytől egyig olyan modern rendszerek használatával működnek, amik óvják a környezetet és hosszú távon költségmegtakarítást is eredményeznek a benne élőknek.

Gödöllői luxusház

https://maxapro.hu/godollo/kivul-belul-gyonyoru-luxusvilla-godollo-4516899#.XO18tIgzbIU

Az első ház, amin megakadt a szemünk, egy gödöllői óriási családi ház. A város kiemelkedő részén eladó ez a csodás ház, ami amellett, hogy 6 hálószobás és mindegyik hálóhoz saját fürdőszoba és gardrób is tartozik, könyvtárat, 61 m2-es borospincét, fűtött kerti medencét, kerti lakot és 6 kocsibeállót is tartalmaz. Egy ekkora ház rezsiköltsége nem alacsony, szerencsére a jelenlegi lakók gondoltak arra, hogy hogyan lehetne költséghatékonyan és a környezetet védve csökkenteni a számlákat: a ház mellett egy napelemfarm is helyet kapott.

Bámulatos budapesti panoráma

https://maxapro.hu/budapest-ii-kerulet/elado-328-nm-es-ujszeru-villa-kastely-budapest-ii-kerulet-4668964#.XO17ZIgzbIV

Válogatásunk gyöngyszeme ez a rózsadombi modern családi otthon. A ház különlegessége abban rejlik, hogy ahol csak lehetett, alternatív megoldásokkal igyekeztek megoldani a hűtést-fűtés és a melegvíz ellátást. A teljes házban padló vagy mennyezetfűtés adja a meleget, 0 fokig víz-levegős hőszivattyú, 0 fok alatt kondenzációs gázkazán segítségével. A hűtést szintén padló és mennyezeti hűtés biztosítja. A falak és a nyílászárók szigetelése is nagy gonddal, a legjobbak közül lett kiválasztva. A kertben a medence vizének fűtését és a használati melegvizet is napkollektor látja el. Ezeken túl a teljes hűtési, fűtési és szellőztetési rendszer, valamint a riasztórendszer is távolról, mobiltelefonról irányítható.

Varázslatos hangulat a Balatonhoz közel

https://maxapro.hu/balatonendred/birtok-luxus-hazzal-toval-lovardaval-balatonendred-4651009#.XO17YogzbIV

Egyedi, vidéki hangulatot áraszt ez a Balaton partjától 6 km-re fekvő ingatlan. Maga a ház 1000 m2-es, jelenleg családi ház funkciónak megfelelő elosztással, de rengeteg potenciál van az épületben, akár egy mini luxus hotel is kialakítható belőle. A villa körül 3 ha-os, körbekerített birtok terül el, rajta egy halastóval és egy 16 boxos lovardával, amihez 2 db lovászlakás is tartozik. A ház fűtését itt is támogatja egy napelemfarm, de cserépkályha is épült a házban, valamint saját, ivóvíz minőségű vizet adó kút is van a területen.