Már a Google Mapsben is nézhetünk fuvart

Mától Taxify taxit is rendelhetünk a Google Térkép útvonaltervezőjében. Az új bővítmény várható utazási időt és viteldíjat is számol majd az utasoknak. A Taxify világszerte több mint 15 országban, köztük Magyarországon is, egy időben startol a Google Térképen.

Az új opció a Google Térkép alkalmazáson belül érhető el Androidos és iOS okostelefonokon egyaránt. A célállomás kiválasztása után, a javasolt utazási módokra kattintva, a már ismerős autó, tömegközlekedés, gyalogos és kerékpározás opciók mellett a fuvarikont választva jutunk el a Taxify bővítményhez. Ezen a fülön arról is kapunk információt, hogy milyen közel van a legközelebbi autó, és még egy hozzávetőleges díjat is számol nekünk az alkalmazás. A fuvart lefoglalni már a Taxify alkalmazáson belül lehet,de a funkció működésének is az az előfeltétele, hogy a mobilunkon fenn legyen a Taxify app. „Az, hogy a Taxify mától a Google térképen elérhető opciók egyike, nagyban megkönnyíti az optimális utazási mód kiválasztását. A felhasználók gyorsan összehasonlíthatják a közlekedési eszközöket az érkezési idő és az utazási díjak alapján, ami segít nekik pénzt és időt spórolni”– nyilatkozta Dmitri Pivovarov, a Taxify termékmenedzsere. Dömös Zsuzsanna korábbi cikkei Valóra válhat minden Harry Potter-rajongó álma

Gond van az új iPhone-ok töltésével

Jön a Facebookra egy új funkció, aminek nagy sikere lehet

24 hu vissza a címlapra

Ajánlom a Facebookon

Ajánlott videó mutasd mind

Kommentek