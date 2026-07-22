William Shatner és lánya egy időben küzdöttek 4. stádiumú rákkal

William Shatner és lánya, Melanie Shatner Gretsch először a People-nek beszéltek arról, hogy mindkettőjüknél negyedik stádiumú rákot diagnosztizáltak. A 61 éves Gretsch-nél 2022-ben állapítottak meg mellrákot, 95 éves édesapja egy évvel később tudta meg, hogy 4. stádiumú melanómája van, amely átterjedt a tüdejére és az agyára.

„Élénken emlékszem, hogy arra gondoltam: »Nincs erőm egyszerre gondoskodni magamról és elveszíteni az apámat«” – fogalmazott Shatner legifjabb lánya, míg az űrt is megjárt színész azt mondta, úgy érzi, az univerzum mindig gondoskodik róla.

Gretsch kettős masztektómián esett át, valamint kemo- és sugárterápiás kezelést kapott. Shatner arcdaganatát műtéti úton távolították el, utána immunterápiát kapott, közben pedig folyamatosan dolgozott.

A kezeléseknek hála ma mindketten rákmentesek. Az apa-lánya páros most közös podcastsorozatot indít, amelyben egészségügyi szakértőket és más túlélőket interjúvolnak meg.