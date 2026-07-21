„Nem tudom úgy bekapcsolni a tévét, hogy ne ismerjem fel valakin a hatását” – meghalt John Kirby, Hollywood leghíresebb színésztanára

75 éves korában meghalt John Kirby színész és színésztanár – közölte a Variety a Kirby színészstúdióját vezető Nathan Nesbitt megerősítése alapján. Kirbyt három évvel ezelőtt diagnosztizálták ALS-sel, azaz a központi idegrendszert érintő gyógyíthatatlan megbetegedéssel.

Kirby színészcsaládba született: a Columbo című sorozatban is játszó Bruce Kirby fia volt, testvére pedig az a Bruno Kirby, aki többek között A keresztapában és a Harry és Sallyben is feltűnt.

Kirby maga olyan produkciókban volt látható, mint az Életem a kabaré című Tom Hanks-film, de szerepelt a MacGyver és a M.A.S.H. című sorozatokban is. Igazán ismert azonban nem színészként lett: ő volt Hollywood egyik legkeresettebb és legelismertebb színésztanára. Az évek során a szórakoztatóipar számos ismert arcának volt mentora, tanította Jeff Bridgest, Jim Caviezelt, Cameron Diazt, Chrissy Metzet, Morris Chestnutot, Judith Lightot, Renée Taylort, Jordin Sparksot, Hilary Duffot, Jeremy Sumptert, Lewis Tant, Jessica Marie Garciát, Alyson Stonert, valamint a Lángoló Chicago sztárját, Kara Killmert is.

Nem tudom úgy bekapcsolni a tévét vagy megnézni egy filmet, hogy ne ismerjem fel valakin, hogy őt John tanította, mentorálta vagy hatott rá. Otthagyta az ujjlenyomatát mindenütt az egész szakmában. A hatása sokkal nagyobb azoknál az alakításoknál, amiket ő maga nyújtott: a szálai fűzik össze Hollywood alapszövetét

– írja Nesbitt a közleményben.

Kirby úgy nevezett helyszíni színészi felkészítést is végzett mozifilmekhez és televíziós produkciókhoz. A Walt Disney Pictures számára többek között a Narnia krónikái: Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény, a Stick It (Talajfogás), az Underdog (Ultrakopó) és a Prom című filmeken dolgozott. Közreműködött továbbá a Universal Pictures Pán Péter és a Dimension Films Sikoly 4. című alkotásain is.

A Rólunk szól és az Amerikai Horror Story Emmy-díjra jelölt színésze, Chrissy Metz posztban búcsúzott mentorától: