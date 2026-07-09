Náray Tamás: 16 évet adtatok Orbánéknak. Nem lehetne felfüggeszteni ezt a „hogyhogy nem váltottad meg a világot két hónap alatt” attitűdöt?

Nem igazán értem ezt a türelmetlenséget… 4×4, azaz 16 évet adtatok 2/3-dal Orbánéknak. Történt, ami történt, tudjuk jól. Most akkor nem lehetne Magyar Péteréknek legalább 1-2 évet adni, és addig felfüggeszteni ezt a »hogyhogy nem váltottad meg a világot két hónap alatt?« attitűdöt? Csak kérdezem

– írja legújabb Instagram-posztjában Náray Tamás, aki újabban aktív tiktokozásba is kezdett Spanyolországból.

A divattervezővel, festőművésszel áprilisban beszélgettünk, akkor Magyarról azt mondta: