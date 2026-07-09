náray tamás
Kultúra

Náray Tamás: 16 évet adtatok Orbánéknak. Nem lehetne felfüggeszteni ezt a „hogyhogy nem váltottad meg a világot két hónap alatt” attitűdöt?

Anderson Galindo
admin Besenyei Balázs
2026. 07. 09. 15:12
Anderson Galindo

Nem igazán értem ezt a türelmetlenséget… 4×4, azaz 16 évet adtatok 2/3-dal Orbánéknak. Történt, ami történt, tudjuk jól. Most akkor nem lehetne Magyar Péteréknek legalább 1-2 évet adni, és addig felfüggeszteni ezt a »hogyhogy nem váltottad meg a világot két hónap alatt?« attitűdöt? Csak kérdezem

– írja legújabb Instagram-posztjában Náray Tamás, aki újabban aktív tiktokozásba is kezdett Spanyolországból.

A divattervezővel, festőművésszel áprilisban beszélgettünk, akkor Magyarról azt mondta:

Magáról Magyar Péterről pedig azt gondolom: van benne kraft! Ahogy elindult járni az országot, és felállt egy szakadt teherautó platójára, és onnan szónokolt, aztán nekiindult, és elment gyalog Budapesttől Nagyváradig. Aztán a megválasztása utáni napon a nemzetközi sajtótájékoztatón négy nyelven megszólal? Mindez azért elismerésre méltó. A spanyol barátaim is azt mondják, tök rendben van ez a pasas.

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