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Kultúra

„Valószínűleg ez egyben azt is jelenti, hogy öreg vagyok” – George Clooney életműdíjat kap

George Clooney
Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Polák Zsóka
2026. 07. 06. 11:38
George Clooney
Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Velencében tüntetik ki a 65 éves színészt.

Arany Oroszlán-életműdíjat kap idén George Clooney amerikai színész – derült ki a velencei filmfesztivál szervezőinek közleményéből.

Ironikus és melankolikus, lenyűgöző és elmélkedő, ragyogó és váratlan mélységre képes

– méltatták Clooney-t a közleményben. Ahogy írták, a színészben megvan a letűnt korok glamúrja és a modern korok érzékenysége, emellett nemcsak abból a szempontból rendkívül sokoldalú, hogy számos műfajban kipróbálta magát, hanem abból is, hogy a színészet mellett rendez és forgatókönyvet is ír. Kiemelték, hogy mindemellett elkötelezettsége a társadalmi és humanitárius ügyek iránt a szórakoztatóipar egyik legfontosabb alakjává teszi.

Clooney meghatottan kommentálta a díjazás tényét. Elmondta, hogy rengeteg szép emlék köti a fesztiválhoz, amelyik az egyik kedvence, épp ezért nagy megtiszteltetésnek érzi a kitüntetést.

Valószínűleg ez egyben azt is jelenti, hogy öreg vagyok, de nem baj, vállalom

– tette hozzá a színész.

Clooney egyébként tavaly decemberben lett francia állampolgár, idén májusban pedig 65 éves:

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