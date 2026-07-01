Kiderült, ki lesz Shrek hangja Gesztesi Károly után

Szabó Győző lett Shrek hangja, így a jövő júliusban bemutatásra kerülő ötödik filmben már az ő hangján szólal meg a zöld ogre. A címszereplő hangját az eddigi filmekben Gesztesi Károly adta, akinek hangja összeforrt Shrekkel. A színész 2020. januárjában tragikus hirtelenséggel meghalt, emiatt kérdéses volt, hogy ki léphet a nyomdokaiba.

Lélek- és embert próbáló feladat Karcsi után már csak megszólalni is. Büszke vagyok rá, hogy jó barátjaként én vihetem tovább az örökségét

– idézi a közlemény Szabót.

Hogy hogyan hangzik Szabó Shrekként, az már az előzetesből is kiderül:

A filmet 2027. július 1-én mutatják be.