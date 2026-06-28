brasch bencegál réka ágotaválás
Kultúra

Brasch Bencéék válnak

Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu
admin Rugli Tamás
2026. 06. 28. 21:47
Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu
A színész jelentette be, hogy külön utakon folytatják.

Rövid, tömör bejegyzésben tájékoztatta követőit Brasch Bence arról, hogy külön folytatják életüket feleségével, Gál Réka Ágotával.

A színész azok után szólalt meg, hogy a story.hu egy Reddit-komment alapján megírta, hogy véget ért a házasságuk. A lap megkereste Brasch Bence feleségét, aki teljes mértékig hamis híresztelésnek és alaptalan pletykának minősítette a találgatásokat.

Tegnapi nyilatkozatával ellentétben, Rékával külön utakon folytatjuk. Válásunk okairól és az ezzel kapcsolatban napvilágot látott hírekről kisfiunk védelme érdekében nem szeretnék nyilatkozni

– reagált közösségi oldalán Brasch, és zárta egyúttal rövidre a témát.

A színész házaspár esküvője másfél évvel ezelőtt, 2024 októberében volt, a fiuk tavaly márciusban született meg.

Kapcsolódó
Megszületett Brasch Bence és Gál Réka Ágota első gyereke
Instagramon jelentették be az örömhírt.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter: Nem hagyjuk, hogy az utolsó pillanatban magánkézre játsszák magyar emberek vagyonát
Putyin: Oroszország nehéz időket él át
Új szelek fújnak: Kunetz Zsombort behívták a közmédiába
Magyar Péter a kormány első 50 napjának eredményeiről: Sokkal több felszabadult és mosolygós embert látni az utcákon
Duran Duran a 24.hu-nak: Benne vagyunk a nyolcvanas évek kulturális DNS-ében
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik