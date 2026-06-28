Brasch Bencéék válnak

Rövid, tömör bejegyzésben tájékoztatta követőit Brasch Bence arról, hogy külön folytatják életüket feleségével, Gál Réka Ágotával.

A színész azok után szólalt meg, hogy a story.hu egy Reddit-komment alapján megírta, hogy véget ért a házasságuk. A lap megkereste Brasch Bence feleségét, aki teljes mértékig hamis híresztelésnek és alaptalan pletykának minősítette a találgatásokat.

Tegnapi nyilatkozatával ellentétben, Rékával külön utakon folytatjuk. Válásunk okairól és az ezzel kapcsolatban napvilágot látott hírekről kisfiunk védelme érdekében nem szeretnék nyilatkozni

– reagált közösségi oldalán Brasch, és zárta egyúttal rövidre a témát.

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A színész házaspár esküvője másfél évvel ezelőtt, 2024 októberében volt, a fiuk tavaly márciusban született meg.