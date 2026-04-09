A Szex és New Yorkban ismerte meg a világ, aztán majdnem kormányzó lett belőle – 60 éves lett Cynthia Nixon

admin Bényi Andrea
2026. 04. 09. 17:26
1966. április 9-én született Cynthia Nixon, akit a legtöbben minden bizonnyal a Szex és New York Mirandájaként ismertek meg – ezért a szerepért Emmy- és Golden Globe-díjat is kapott. De nemcsak a képernyőn kamatoztatja tehetségét: színházi munkássága szintén jelentős, a Broadway színpadán nyújtott alakításaiért több rangos elismerésben is részesült, kétszeres Tony-díjas. A művészet mellett aktív közéleti szereplő: régóta kiáll az oktatás, az egészségügy és az LMBTQ+ jogok mellett – jelenlegi feleségét egy meleg jogokért rendezett tüntetésen ismerte meg –, sőt 2018-ban New York állam kormányzói posztjáért is indult. Galériánkban pályája izgalmas pillanataiból szemezgettünk.
Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon a Szex és New York című sorozat plakátján.
Cynthia Nixon 1982-ben, Az én testem, az én vérem című film forgatásán, Jack Albertson mellett.
Cynthia Nixon az 1990-es The Love She Sought című filmben.
Cynthia Nixon Howie Seago mellett a The Equalizer című sorozat egy epizódjában, 1989-ben.
Cynthia Nixon 2003-ban a Szex és New York forgatásán.
