Tíz kérdés, amiből megtudhatod, mennyit tudsz A Gyűrűk Uráról

A Gyűrűk Ura: A Gyűrű Szövetsége
A Gyűrűk Ura: A Gyűrű Szövetsége
2026. 02. 05.
A Gyűrűk Ura: A Gyűrű Szövetsége
A Gyűrűk Ura: A Gyűrű Szövetsége
Vajon elégszer láttad a trilógiát?

Rögtön rávágod, melyik testrésze tört el Viggo Mortensennek a forgatás közben? Azt is, hogy hova nem sétálunk be csak úgy Boromir szerint? Akkor itt egy kvíz, amellyel tovább tesztelheted, mennyire ismered a J.R.R.Tolkien klasszikusából készült filmtrilógiát.

