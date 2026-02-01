januárkarinthy frigyeskönyvekolvasónapló
Karinthy koponyájától a véreskezű diktátorokig – ezekről olvastunk januárban

24.hu
2026. 02. 01. 17:30
Havonta jelentkező olvasónaplónkban a szerkesztőség tagjai írnak aktuális olvasmányélményeikről. Ezúttal akad okos fantasy, krimielmélet, családi dráma Mussolini árnyékában és Nobel-díjas szerző látlelete a zsarnokság működéséről.

E havi olvasónaplónkban az alábbi könyvek szerepelnek:

  • Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül
  • Suzanne Clarke: Piranesi
  • Natalia Ginzburg: Családi szótár
  • Marcel Proust: Albertine nincs többé (A szökevény)
  • Ernest Mandel: Delightful Murder
  • Mario Vargas Llosa: A Kecske ünnepe

Varga Zsuzsa

Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül (Sztalker Csoport Kiadó, 2018, 208 oldal)

A magyar irodalom talán legjobb (de biztosan legszórakoztatóbb) kórtörténeti regénye azért született, mert Karinthy Frigyest felbosszantotta egy szélsőjobboldali lap széljegyzete.

