Karinthy koponyájától a véreskezű diktátorokig – ezekről olvastunk januárban

E havi olvasónaplónkban az alábbi könyvek szerepelnek:
- Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül
- Suzanne Clarke: Piranesi
- Natalia Ginzburg: Családi szótár
- Marcel Proust: Albertine nincs többé (A szökevény)
- Ernest Mandel: Delightful Murder
- Mario Vargas Llosa: A Kecske ünnepe
Varga Zsuzsa
Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül (Sztalker Csoport Kiadó, 2018, 208 oldal)
A magyar irodalom talán legjobb (de biztosan legszórakoztatóbb) kórtörténeti regénye azért született, mert Karinthy Frigyest felbosszantotta egy szélsőjobboldali lap széljegyzete.
