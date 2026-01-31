Gyereksztár, popherceg, filmcsillag – Justin Timberlake 45 éves

Göndör fürtű gyereksztárként kezdte, majd az NSYNC-kel tinibálvány lett, Britney Spears mellett pedig pophercegként tündökölt. Mégsem elégedett meg a felszínességgel, és nagyon tudatosan épített sokoldalú karriert: szólóelőadóként, színészként és producerként is egyaránt sikeres lett. Justin Timberlake 2026. január 31-én ünnepli negyvenötödik születésnapját, karrierjét képekben tekintjük át.