Gyereksztár, popherceg, filmcsillag – Justin Timberlake 45 éves

admin Varga Jennifer
2026. 01. 31. 13:03
Göndör fürtű gyereksztárként kezdte, majd az NSYNC-kel tinibálvány lett, Britney Spears mellett pedig pophercegként tündökölt. Mégsem elégedett meg a felszínességgel, és nagyon tudatosan épített sokoldalú karriert: szólóelőadóként, színészként és producerként is egyaránt sikeres lett. Justin Timberlake 2026. január 31-én ünnepli negyvenötödik születésnapját, karrierjét képekben tekintjük át.
Justin Timberlake a Mickey Mouse Club portréfotózásán 1993-ban.
Az NSYNC tagjaként 1999-ben.
Az NSYNC: Justin Timberlake, Chris Kirkpatrick, JC Chasez, Michael Jackson, Joey Fatone és Lance Bass.
