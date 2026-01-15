Jön a Red Hot Chili Peppers gitárosának szólóprojektje, nem akármilyen nevekkel dolgozott együtt

Március 27-én jön a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa, Flea szólóalbuma, a Honora, amin több emblematikus zenésznek is jutott hely – írja az NME. A nagylemezt idén egy turné keretein belül hallhatja majd az amerikai, a brit, és az európai közönség. Az új, dzsessz műfajával játszó projektben Flea a basszusgitár mellett trombitát is ragadott, és vokálozni is hallhatjuk majd.

Megjelent az első szám

A tíz számot felsorakoztató lemezről, ami Flea egy kedves felmenője után kapta a nevét, tegnap jött ki az első dal, a Traffic Lights, méghozzá a Radiohead frontembere, Thom Yorke közreműködésével. A dalt eredetileg Deantoni Parks dobművésszel ketten játszották volna, ám a készülő szám felidézte Flea-ben a Yorke-kal készült múltbéli közös zenei projektjét, az Atoms for Peace-t, ezért elküldte neki a demót.

Őt ismerve tudtam, hogy megfogja majd a szám ritmusa és hangulata, és igazam lett. Gyönyörű dallam született, olyan szöveggel, ami arról mesél, milyen egy feje tetejére állt világban élni. És mégis hogyan kéne eldöntenünk a sok valós és hamis szarságból, hogy mi az igaz? Mindenki a maga módján küzd meg ezzel. Thom pedig a legmelegebb, szabadon áramló, örömzenélő anyaszomorító a világon

– emlékezett vissza a basszeros.

Illusztris nevek a lemezen

Bár a zenei reneszánszát élő Yorke már önmagában nagy húzónév, nem ő az egyetlen elismert zenész az albumon: a dalokban feltűnik a teljesség igénye nélkül

Nick Cave ,

, a Grammy-díjas szaxofonista, Josh Johnson ,

ütőhangszeres zenész, aki már többször is dolgozott együtt a Red Hot Chili Peppers-szel, és Jeff Parker gitáros.

A Honorán hat vadonat új dalt hallhatunk majd, ezen kívül pedig olyan zenészek újragondolt számai kerültek rá, mint George Clinton és Eddie Hazel, Jimmy Webb, Frank Ocean és Shea Taylor, valamint Ann Ronell. Az albumot bemutató turné egy május 7-ei, chicagói koncerttel veszi majd kezdetét.