„Az igazi találkozáshoz kell bátorság is” – a táncban és az életben is van mit tanulnunk a fogyatékkal élő emberektől

Besétálok egy térbe, amit körbekerítettek színes szigetelőszalaggal, benne körben áll egy barátságos, színes társaság, a falon a tábla tájékoztat:

ez itt a Talált Tér Óvoda.

Június van, és az Under500 összművészeti fesztiválon, a Talált Tér projekt első workshopján vagyunk, ahol tárt karokkal, azaz szigszalaggal kijelölt, nyitott kapuval várják az „ovisok” az érdeklődő és olykor szégyenlős fesztiválozókat. Pedig félnivalója senkinek sincsen, ebben a térben ugyanis mindenki egyenlő, senki sem értékesebb vagy jobb a másiknál, és mindenki azt csinál, amit szeretne – legalábbis abban a 40 percben, amit közös játékkal töltünk. Az „óvónéni” Szabó Réka, az egykori Tünet-, most Szünet Együttes, színház és kortárstánc társulat művészeti vezetője, aki kapocsként szolgál a mit sem sejtő résztvevők és a „gyakorlott ovisok” között.

A gyakorlott ovisok – Balázs, Julcsi, Laura, Anna, Flóra, Gergő, Milla, és Johanna – már jól tudják, én még csak sejtem, hogy ez az üres tér hogyan fog egy pár perc alatt csordultig megtelni élettel.