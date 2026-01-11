Kultúra

„Az igazi találkozáshoz kell bátorság is” – a táncban és az életben is van mit tanulnunk a fogyatékkal élő emberektől

Horváth Júlia / 24.hu
Gergő, Johanna és Milla.
admin Farkas Dorka
admin Horváth Júlia
2026. 01. 11. 16:57
Horváth Júlia / 24.hu
Gergő, Johanna és Milla.

„Az igazi találkozáshoz kell bátorság is” – a táncban és az életben is van mit tanulnunk a fogyatékkal élő emberektől

admin Farkas Dorka
admin Horváth Júlia
2026. 01. 11. 16:57
Megbízhatunk munkával egy fogyatékkal élő embert? Beszélgettünk már olyannal, aki súlyosabb fejlődési rendellenességgel született? Hogyan kezeljük a másságot, és vajon tudunk-e belőle előnyt kovácsolni? Ezekkel a kérdésekkel is szembesít a Talált Tér. A 2024-ben indult színházi és kortárstánc projekt úgynevezett inkluzív csoporttal dolgozik, ami annyit jelent, hogy nemcsak egészséges fejlődésű emberek vesznek részt benne, hanem olyanok is, akik valamilyen fejlődési rendellenességgel élnek, például Down-szindrómával születtek. Míg az utcán sétálva nehezünkre eshet a szemükbe nézni, ez a csapat visszarepít minket a szocializációs normák előtti, kiskori évekbe, ahol a különböző társadalmi rétegek végre találkozhatnak, és – talán először igazán – felvehetik a szemkontaktust.

Besétálok egy térbe, amit körbekerítettek színes szigetelőszalaggal, benne körben áll egy barátságos, színes társaság, a falon a tábla tájékoztat:

ez itt a Talált Tér Óvoda.

Június van, és az Under500 összművészeti fesztiválon, a Talált Tér projekt első workshopján vagyunk, ahol tárt karokkal, azaz szigszalaggal kijelölt, nyitott kapuval várják az „ovisok” az érdeklődő és olykor szégyenlős fesztiválozókat. Pedig félnivalója senkinek sincsen, ebben a térben ugyanis mindenki egyenlő, senki sem értékesebb vagy jobb a másiknál, és mindenki azt csinál, amit szeretne – legalábbis abban a 40 percben, amit közös játékkal töltünk. Az „óvónéni” Szabó Réka, az egykori Tünet-, most Szünet Együttes, színház és kortárstánc társulat művészeti vezetője, aki kapocsként szolgál a mit sem sejtő résztvevők és a „gyakorlott ovisok” között.

Horváth Júlia / 24.hu

A gyakorlott ovisok – Balázs, Julcsi, Laura, Anna, Flóra, Gergő, Milla, és Johanna – már jól tudják, én még csak sejtem, hogy ez az üres tér hogyan fog egy pár perc alatt csordultig megtelni élettel.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Kultúra
előítéletekfogyatékkal élőkinkuzivitásmásszínház
Magyar Péter ötmilliárd forintért adná el a Fidesznek a szlogenjük új honlapját
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik