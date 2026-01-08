45. magyar filmszemlecorvin moziinga kultúrkávéház
Kultúra

A Corvin Mozi mellett az Inga Kultúrkávéházban is zajlanak majd vetítések a 45. Magyar Filmszemlén

Xose Bouzas / Hans Lucas via AFP
A kép illusztráció!
admin Ács Anna Mária
2026. 01. 08. 13:49
Xose Bouzas / Hans Lucas via AFP
A kép illusztráció!

Sajtótájékoztató keretein jelentette be Muhi András, a Filmszemle igazgatója, hogy idén is megrendezik a Magyar Filmszemlét, szám szerint a 45. alkalommal – írja az Index. A főváros támogatásával megvalósult mustra február 2-től 8-áig tart majd, a jelenlegi állás szerint több, mint 450 jelentkező részvételével. A bejelentés során Muhi a napokban elhunyt Tarr Béláról is megemlékezett, aki a 43. mustra életre hívója volt.

A szemle során 220 filmet fognak levetíteni a Corvin Moziban és az Inga Kultúrkávéházban együttvéve – utóbbiban az olyan kevésbé reprezentált műfajok kapnak majd helyet, mint a rövidfilmek, az animációs filmek, és a dokumentumfilmek. Az alkotások tíz kategóriában versenyeznek majd, amik közt idén már a videóklipek és a tévésorozatok is helyet kaptak. A játékfilm idei zsűrijét Gárdos Péter, Hajdu Szabolcs, Ónodi Eszter, Pohárnok Gergely és László Sára alkotja.

Csakúgy, mint tavaly, a nézők idén is kedvezményes áron nézhetik meg a produkciókat a szemle során – marad az ezer forintos jegyár.

