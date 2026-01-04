Meghalt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz első dobosa

60 éves korában meghalt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz alapító tagja, korábbi dobosa, közölte a zenekar a Facebookon.

Úgy búcsúztak:

tudtuk, hogy beteg voltál, de ez most mégis nagyon fáj. Isten veled, Ricsi!

Bräutigam Gábor 1987-től 1995-ig játszott a pécsi együttesben, amely a magyar alternatív rock egyik meghatározó zenekara lett. Kilépése után is a zenekar történetének emblematikus alakja maradt.

Az elmúlt években nyíltan beszélt alkoholfüggőségéről, amely miatt 14 hónapot töltött elvonón. Felépülő függőként később Komlón, a Leo Amici Alapítványnál dolgozott, ahol szenvedélybetegeket segített.

A dobos a 2022-es újjáalakulás után vendégként tért vissza a zenekarhoz, közreműködött a 2023-ban megjelent Beszorult mondat című lemezen, és fellépett a budapesti visszatérő koncerten is. A Kispál és a Borz 2010-es búcsúja után 2022-ben állt újra össze, azóta rendszeresen adnak nagykoncerteket, 2024 végén például az MVM Dome-ban játszottak teltház előtt.