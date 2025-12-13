Mary Poppins kéményseprője, aki James Bond is lehetett volna – 100 éves lett Dick Van Dyke

Pontosan 100 éve született Richard Wayne „Dick“ Van Dyke Tony- és többszörös Emmy-díjas amerikai színész és komikus. Karrierjét rádiós és televíziós műsorokban, valamint éjszakai klubokban kezdte, aztán 1959-ben a Broadwayen is debütált. Később saját tévéműsorával, a Dick Van Dyke Show-val lett világszerte ismert, több mint nyolcvan éve tartó színészi pályája során aztán olyan produkciókban szerepelt, mint a Mary Poppins, a Csodakocsi vagy az Ármány és szenvedély című ikonikus tévésorozat. 1968-ban Albert R. Broccoli állítólag felajánlotta neki, hogy váltsa le Sean Connery-t James Bond szerepében, Van Dyke azonban gyatra brit akcentusa miatt elutasította a lehetőséget. Születésnapja alkalmából pályája fontos momentumaiból válogattunk.