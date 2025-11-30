Üresfejű modelltől a Vietnámban lábatlankodó színész-katonáig – 60 éves lett Ben Stiller

Derek Zoolanderként megbabonázott minket a Kék Acéllal, a Trópusi vihar Tugg Speedmanjeként „fullba' nyomta a kretént”, az Apádra ütökben pedig sajnálatraméltó szerencsétlenkedéssel nevettette a nézőket – 60 éves lett a színész-rendező-forgatókönyvíró Ben Stiller. A New York-i származású színész tizenöt éves korában kapta meg az első, csupán egymondatos szerepét, a kétezres évekre viszont a vígjáték műfajának nemzetközileg ismert, és nem mellesleg széles körben kedvelt arcává vált. Érdekes tény, hogy Oroszország nem osztja a színész iránti szimpátiát: annyira, hogy Stillert kitiltották az ország területéről, miután kifejezte támogatását Ukrajna iránt. Szülinapja alkalmából galériánkban idézzük fel pályája emlékezetes pillanatait.