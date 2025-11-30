Kultúra

Üresfejű modelltől a Vietnámban lábatlankodó színész-katonáig – 60 éves lett Ben Stiller

Brendon Thorne / Getty Images
admin Csóti Rebeka
2025. 11. 30. 10:00
Brendon Thorne / Getty Images

Üresfejű modelltől a Vietnámban lábatlankodó színész-katonáig – 60 éves lett Ben Stiller

admin Csóti Rebeka
2025. 11. 30. 10:00
Derek Zoolanderként megbabonázott minket a Kék Acéllal, a Trópusi vihar Tugg Speedmanjeként „fullba' nyomta a kretént”, az Apádra ütökben pedig sajnálatraméltó szerencsétlenkedéssel nevettette a nézőket – 60 éves lett a színész-rendező-forgatókönyvíró Ben Stiller. A New York-i származású színész tizenöt éves korában kapta meg az első, csupán egymondatos szerepét, a kétezres évekre viszont a vígjáték műfajának nemzetközileg ismert, és nem mellesleg széles körben kedvelt arcává vált. Érdekes tény, hogy Oroszország nem osztja a színész iránti szimpátiát: annyira, hogy Stillert kitiltották az ország területéről, miután kifejezte támogatását Ukrajna iránt. Szülinapja alkalmából galériánkban idézzük fel pályája emlékezetes pillanatait.
16 fotó
Kultúra
ben stillerfilmtvgalériaképválogatás
Egyetlen ütéssel ölte meg áldozatát – megszólalt a szórakozóhely, ahol meghalt egy fiatal férfi
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik