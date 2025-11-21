Hatvanéves Björk, a beskatulyázhatatlan izlandi zseni

Kultúra

Hippikommunában nőtt fel, már tizenkét éves korában befutott Izlandon, hamarosan már egy világ rajongott a senkihez sem fogható különc énekesnőért. Pusztán énekesnőnek nevezni azonban már-már sértő lenne, saját zenéit ő írja, marketingeli, közben filmzenét szerez, színészkedik, művészetében ötvözi a zenét a tudománnyal és a természettel, mindezt csodálatosan meghökkentő szerelésekben teszi. Björk Guðmundsdóttir, Izland nemzeti kincse hatvanéves.
