Bár orosz aktivisták betiltanák, mégis megjelenik jövőre Krasznahorkai egyik regénye Oroszországban

Jövőre megjelenik Oroszországban Krasznahorkai László Báró Wenckheim hazatér című könyve annak ellenére, hogy egy orosz aktivista szervezet a friss irodalmi Nobel-díjas regényeinek bojkottjára szólított fel.

Ahogy azt lapunk is megírta, az orosz a Szorok Szorokov nevű szervezet nemrégiben levélben kérte az orosz AST Kiadót, illetve tudatta az ország hatóságaival, hogy tagadják meg Krasznahorkai műveinek oroszországi kiadását azzal az indoklással, hogy a Nobel-díjas író Angyal szállt el felettünk című elbeszélésében az orosz katonákat orkoknak nevezi, az orosz-ukrán háborúban pedig „rendkívül ukránbarát”, a konfliktust leegyszerűsítő, így az orosz közönség számára elfogadhatatlan véleménye van.

Az Index megkereste az orosz AST kiadót, akiktől megtudták, hogy a magyarul 2016-ban megjelent regény várhatóan 2026-ban kerül az orosz könyvesboltok polcaira Vjacseszlav Szereda és Olga Szerebrjanaja fordításában.

A kiadó szépirodalmi igazgatója, Szergej Rubisz a lapnak azt nyilatkozta,

Krasznahorkai Nobel-díja teljesen megérdemelt. A szerző mesterien alkot nagyszabású filozófiai tablót, ahol a szereplők próbálják megérteni a valóságot a világrend összeomlásának kontextusában. Emellett az irodalmi forma innovatív megközelítése is kulcsfontosságú: kiterjesztett szintaktikai konstrukciók, szokatlan elbeszélői technikák jellemzik a műveket. A komor fátyolon át is folyamatosan előretör a humanista üzenet, az erkölcsi iránytű keresése és az igazság felé való törekvés.

Korábban szintén Szereda fordításában már megjelent oroszul a Sátántangó és Az ellenállás melankóliája, amelyek a vezető szerint a témák egyetemességével fogják meg az orosz olvasókat.

A kiadót kérdezték arról is, mit gondolnak a Szorok Szorokov betiltás iránti igényéről, ám ezt nem kommentálták.

A Nobel-díjas legújabb regénye, A magyar nemzet biztonsága múlt héten jelent meg.