Meghalt Kálmán Yvonne, a világhírű magyar operettszerző, Kálmán Imre lánya

Hosszú betegség után, 88 éves korában elhunyt Kálmán Yvonne, a világhírű magyar operettkomponista, Kálmán Imre lánya, aki életét édesapja zenei örökségének védelmére és nemzetközi népszerűsítésére szentelte –írja a Budapesti Operettszínház szombati közlése nyomán az MTI.

A november 7-én, pénteken, Los Angelesben elhunyt nő Kálmán Yvonne Sylvia Marica néven, 1936-ban született Budapesten. Gyerekkorát a második világháború éveiben töltötte, megélve rengeteg nehézséget és a száműzetést, élete során pedig fáradhatatlanul dolgozott apja műveinek megóvásáért és ismételt színre viteléért.

Éveken át Puerto Vallartában, Mexikóban élve világszerte épített ki kapcsolatokat színházakkal, művészeti igazgatókkal és karmesterekkel. Az ő erőfeszítéseinek köszönhetően Kálmán Imre számos operettje, így a Csárdáskirálynő, a Marica grófnő – ennek néhány sora évtizedekig a Kossuth téri minisztériumépületek egyikének mennyezetén is helyet kapott – és A chicagói hercegnő is új közönségekhez jutottak el Európában, Ausztráliában és az Egyesült Államokban.

Az operett műfajának nemzetközi népszerűsítésében végzett több évtizedes munkájáért 2017-ben, nyolcvanadik születésnapján Pro Cultura Hungarica díjjal ismerték el.

Élete másik fókuszát az állatvédelem adta: Mexikóban megalapította a Yvonneka Alapítványt, ami kóbor kutyák mentésével, orvosi ellátásával és örökbe adásával foglalkozott.