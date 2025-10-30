Tapasztó Orsi: Még vastagabb falak épültek a gyermekvédelem köré, és még nehezebb ezeket lebontani

Nemrég mondtad egy interjúban, hogy, amint megalakult, rögtön beléptél a Gyermekvédelmi Digitális Polgári Körbe. Volt értelme?

Annyi értelme biztosan volt, hogy most tudom, mi történik ott. Azért léptem be, mert látni szerettem volna, van-e bármilyen kezdeményezés, amit hasznosnak érzek, amibe be tudok kapcsolódni. Azt tapasztaltam, hogy nagyon sok témát felvetnek ebben a csoportban, de ezek nem akut problémák. Sok a hasznos felvetés, de nem azokról a dolgokról, amik most krízishelyzetet okoznak a gyermekvédelemben; azok egyáltalán nem jönnek szembe. Itt is azt érzem, mint a kormány kommunikációjában általában: amivel a legnagyobb baj van – jelen esetben például a gyermekvédelemben történő bántalmazások –, az nem kerül felszínre.

Inkább úgy tesznek, mintha ezek a problémák nem léteznének.

Milyen témák kerülnek akkor elő ebben a csoportban?

Jelenleg a három legfrissebb poszt témája: tippek arra, hogy az óraátállítás ne viselje meg a gyerekeket; Nagy Ferónak nincs joga megbántani azokat, akik már így is szenvednek, ellenben a baloldal politikai ügyet csinál ebből is, és aljas módon manipulálják a közvéleményt; „Szánjon rá mindenki még 10 percet a napjából, és lájkolja végig Orbán Viktor, a jobboldali politikusok és véleményvezérek békemenetes posztjait!!” Tévedtem, mostanában nincsenek hasznosnak tűnő felvetések sem a gyermekvédelemmel kapcsolatban.

Te vittél be témát?

A három éve kórházban ragadt pécsi kisfiú petícióját megosztottam. Úgy voltam vele, hogy nincs olyan felület, ahol annak a petíciónak ne lenne helye és értelme. Hosszas gondolkodás után engedték ki a posztomat. Nem törölték, nem is jött utána rá nagyon csúnya hozzászólás, de túl sok visszajelzés vagy támogatás sem. Ez volt az egyetlen megnyilvánulásom a csoportban.

Volt dilemmád a belépéssel kapcsolatban?

Nem. Egyértelmű volt számomra, hogyha ez megalakul, akkor én benne akarok lenni. Ami gyermekvédelem, az engem érdekel.

Azért kérdezem, mert azért van ennek egy olyan olvasata, hogy a nevedet adod valamihez, ami inkább kampányfogás, mint tényleges gyermekvédelmi tevékenység.

Bennem abszolút nem merült fel ilyesmi. Azt gondolom, ha az ember valamivel foglalkozik, akkor azzal oldalaktól függetlenül kell foglalkoznia.

De lehet még oldalaktól függetlenül beszélni bármiről?