Az ózdi gyártól a pesti utcákon át a Szigetig – Benkő Imre pályája képekben

Szerdán, nyolcvankét éves korában elhunyt Benkő Imre, az elmúlt évtizedek magyarországi fotóművészetének egyik legfontosabb alakja – írtuk meg korábban.

A dokumentarista fotográfia világszerte ismert arca hatvanéves pályája során a panellakótelepektől kezdve a magyar acélgyárak mélyén át egészen a pesti utcáig, illetve a Sziget Fesztiválig mindenhol otthon érezte magát, képeiről pedig sokszor akár egy teljes regényt is lehetett volna írni.

Az 1943-ban, Budapesten született fotós az érettségi után híradástechnikai műszerésznek tanult, első munkahelye azonban a Magyar Távirati Iroda (MTI) lett, ahol fotóriporterként dolgozott. A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának alapításából is részt vállaló, ott sokáig tanító Benkő végül csak huszonnyolc évesen, 1971-ben végezte el a MÚOSZ újságíróiskolájának fotóriporter szakját, majd pályáját különböző képes magazinoknál folytatta.

A rendszerváltás óta eltelt három évtizedben szabadúszóként alkotó fotós pályájának fókuszában már a hetvenes évek óta az utca, illetve az adott kort a legjobban megragadó helyszínek álltak, így gyakran tűnt fel különböző gyárakban, kultúrházakban, munkásszállókon, illetve az átlagemberek között.

Pályájának csúcsait az ózdi gyárban 1987-1995 között készített munkái (ezek Acélváros – Ózd 1987-1995 címmel könyvként is megjelentek), a Budapest három évtizedes változását megörökítő képei (ebből született a Budapest 1970-1999 című kötet), valamint a Sziget Fesztiválon annak Diákszigetként való megalapításától kezdve való részvétele jelentette.

Benkő Imre munkásságát egy sor díjjal is elismerték: éppen ötven évvel ezelőtt, 1975-ben arany- és ezüst-, 1978-ban pedig aranyérmet nyert a World Press Photón, később pedig Balázs Béla- (1981), az Érdemes Művész- (2004), a Prima Primissima- (2016), valamint a Kossuth-díjat (2025) is átvehette. A hazai fotó ikonját 2004-ben a Magyar Fotográfiai Nagydíjjal, 2013-ban a Magyar Fotóművészek Szövetségének Életműdíjával, 2021-ben pedig a Capa Központ Fotóriporteri Életműdíjával is kitüntették, 2012-ben pedig a Magyar Művészeti Akadémia is a tagjai közé választotta.

Íme képgalériánk Benkő műveiből: